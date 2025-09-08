- Дата публикации
Взрывы возле воинской части в РФ: оккупантов из Бучи возмездие догнало аж в Хабаровске
Утром на парковке в российском Хабаровске вблизи воинской части сработали два взрывных устройства, погибли и ранены среди личного состава.
В России возле Хабаровска произошел взрыв у воинской части 6912, военнослужащие которой участвовали в оккупации Киевщины в начале полномасштабного вторжения, в том числе были в Буче и Ирпене.
Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники в ГУР.
«Утром на парковке вблизи воинской части сработали два взрывных устройства, погибли и ранены среди личного состава», — сообщил источник.
После взрывов российские спецслужбы заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта возле этого места, рассказали собеседники издания.
Напомним, правоохранители нашли убийцу жительницы Бучи Ирины Филькиной, известной в СМИ как «женщина с красным маникюром». Российский командир Артем Тареев продолжает воевать против Украины.