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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2716
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в России, атаки беспилотников Украине и заверения Трампа в оружии: главные новости ночи 5 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июля 2025 года:

  • Трамп обещает возобновить поставки Patriot Украине после разговора с Зеленским — Reuters Читать далее –>

  • В Чугуеве число раненых в результате удара РФ увеличилось до трех человек Читать далее –>

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  • Взрывы над Чебоксарами: сообщают о сбитии неизвестных БПЛА Читать далее –>

  • Украину атакуют российские дроны: озвученная траектория движения Читать далее –>

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