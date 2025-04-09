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Взрывы в России и атака на украинские города: главные новости ночи 9 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 апреля 2025 года:
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Горячая ночь в России: взрывы слышны над Саратовской областью и Краснодарским краем Читать далее –>
Серия взрывов прогремела над Таганрогом: город атаковали неизвестные дроны Читать далее –>
В Грузии произошло массовое отключение электричества Читать далее –>
В Краматорске в результате атаки дронов пострадавшие: среди них 11-летняя девочка Читать далее –>