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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
639
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в России и атака на украинские города: главные новости ночи 9 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 апреля 2025 года:

  • Харьков оказался под массированными ударами БпПЛА, пожары, есть пострадавшие Читать далее –>

  • Горячая ночь в России: взрывы слышны над Саратовской областью и Краснодарским краем Читать далее –>

  • Серия взрывов прогремела над Таганрогом: город атаковали неизвестные дроны Читать далее –>

  • В Грузии произошло массовое отключение электричества Читать далее –>

  • В Краматорске в результате атаки дронов пострадавшие: среди них 11-летняя девочка Читать далее –>

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