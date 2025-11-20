- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 3386
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в России и подробности о мирном плане Трампа: главные новости ночи 20 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи 20 ноября:
Администрация Трампа заявила, что завершение войны в Украине является ключевым приоритетом США Читать далее –>
В Тульской области слышны взрывы: россияне заявляют об атаке дронами в направлении Москвы Читать далее –>
В Рязани прогремели более 10 взрывов Читать далее –>
Дочь бывшего президента ЮАР обвинили в вербовке африканцев для войны России против Украины Читать далее –>
Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной — NBC News Читать далее –>