Мир
3386
1 мин

Взрывы в России и подробности о мирном плане Трампа: главные новости ночи 20 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи 20 ноября:

  • Администрация Трампа заявила, что завершение войны в Украине является ключевым приоритетом США Читать далее –>

  • В Тульской области слышны взрывы: россияне заявляют об атаке дронами в направлении Москвы Читать далее –>

  • В Рязани прогремели более 10 взрывов Читать далее –>

  • Дочь бывшего президента ЮАР обвинили в вербовке африканцев для войны России против Украины Читать далее –>

  • Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной — NBC News Читать далее –>

3386
