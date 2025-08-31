- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1703
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в России и протесты в Индонезии: главные новости ночи 31 августа 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 31 августа 2025 года:
Массированная атака дронами на Одесщину: под ударом Черноморск, есть перебои со светом и водой Читать далее –>
Мир охватил вспышку смертельной болезни: вирус Chikungunya косит тысячи человек Читать далее –>
Серия взрывов прогремела в городе Миллерово Ростовской области РФ Читать далее –>
Протесты в Индонезии: поджог парламента, есть погибшие Читать далее –>
Взрывы в российском Волгограде: местные сообщают об атаке дронов Читать дальше –>