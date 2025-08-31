ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1703
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в России и протесты в Индонезии: главные новости ночи 31 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 31 августа 2025 года:

  • Массированная атака дронами на Одесщину: под ударом Черноморск, есть перебои со светом и водой Читать далее –>

  • Мир охватил вспышку смертельной болезни: вирус Chikungunya косит тысячи человек Читать далее –>

  • Серия взрывов прогремела в городе Миллерово Ростовской области РФ Читать далее –>

  • Протесты в Индонезии: поджог парламента, есть погибшие Читать далее –>

  • Взрывы в российском Волгограде: местные сообщают об атаке дронов Читать дальше –>

Дата публикации
Количество просмотров
1703
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie