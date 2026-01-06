- Дата публикации
Взрывы в России и стрельба в столице Венесуэлы: главные новости ночи 6 января 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 января 2026 года:
В небе над Пензой раздались взрывы: россияне заявляют об атаке дронов
Стрельба и взрывы прогремели у президентского дворца в Каракасе — СМИ
Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько регионов: поражена нефтебаза в Липецкой области
Трамп заявил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов и пригрозил повторным военным вмешательством США
Кажется, не сработала: глава Пентагона потролил российские системы ПВО в Венесуэле