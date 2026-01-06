ТСН в социальных сетях

Мир
930
1 мин

Взрывы в России и стрельба в столице Венесуэлы: главные новости ночи 6 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 января 2026 года:

  • В небе над Пензой раздались взрывы: россияне заявляют об атаке дронов Читать далее –>

  • Стрельба и взрывы прогремели у президентского дворца в Каракасе — СМИ Читать далее –>

  • Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько регионов: поражена нефтебаза в Липецкой области Читать далее –>

  • Трамп заявил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов и пригрозил повторным военным вмешательством США Читать далее –>

  • Кажется, не сработала: глава Пентагона потролил российские системы ПВО в Венесуэле Читать далее –>

930
