Взрывы в России: под ударом военный аэродром и тревога в Туле

Взрывы раздались в РФ / © Getty Images

В России в ночь на 29 декабря снова зафиксировали серию взрывов в разных регионах. Под ударом, по сообщениям, оказался аэродром Ханского в городе Майкоп, а в Туле объявляли ракетную опасность.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, примерно после 23.00 в небе над Майкопом в республике Адыгея начали фиксировать беспилотники. Местные каналы сообщали о работе систем противовоздушной обороны и звуках взрывов.

Впоследствии появилась уточненная информация, что целью атаки якобы стал аэродром Ханская. В сообщениях отмечалось, что по объекту могли бить именно дроны.

Через несколько часов, ориентировочно около 3 ночи, российский канал SHOT сообщил о серии взрывов уже в районе Тулы. По словам местных жителей, в регионе была объявлена ракетная опасность, после чего они услышали примерно 14 взрывов.

Отдельные паблики заявляли, что якобы речь идет об уничтожении баллистической ракеты.

Ранее сообщалось, что в городе Сызрань Самарской области РФ зафиксировали атаку беспилотников.

Мы ранее информировали, что Генштаб подтвердил массированную атаку на Сызранский и Волгоградский нефтеперерабатывающие заводы.