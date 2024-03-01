Взрывы в российском Дзержинске: дроны атаковали завод, производящий взрывчатку

В ночь на 1 марта в городе Дзержинск Нижегородской области Российской Федерации прогремели взрывы.

Об этом пишет SOTA.

Местные жители сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов.

"В нижегородском Дзержинске, скорее всего, атакован завод имени Свердлова, производящий взрывчатку", — пишет Телеграмм-канал.

Официальные лица и ведомства РФ пока никак не прокомментировали произошедшее.

Телеграмм-канал BAZA отмечает, что атака произошла около двух часов ночи. Всего по заводу попытались ударить три беспилотника, однако все они были подавлены силами РЭБ.

Известно, что "Завод имени Я. М. Свердлова" находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Предприятие специализируется на производстве основных видов взрывчатых веществ и смесей на их основе, а также снаряжении боеприпасов для всех родов войск Минобороны России.

По информации НАПК, завод снабжает практически все виды боеприпасов, которые используются во время российской вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, россияне заявили о попытке атаки беспилотником в ночь на 29 февраля и его сбитии над Курской областью.