Мир
501
1 мин

Взрывы в российском Орле и авиакатастрофа в США: главные новости ночи 5 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 ноября 2025 года:

  • В Купянске продолжаются ожесточенные бои: ситуация сложная, о полном контроле говорить рано — обозреватель Читать далее –>

  • Серия взрывов раздалась над Орлом Читать далее –>

  • В Николаеве были слышны взрывы: работало ПВО Читать далее –>

  • В США разбился грузовой самолет UPS вблизи аэропорта Луисвилла: есть погибшие Читать далее –>

  • Российские спецслужбы массово создают фейковые страницы "Спецподразделения Тимура" для дискредитации ГУР Читать далее –>

501
