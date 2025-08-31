Взрывы в российском Волгограде: местные сообщают об атаке дронов

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 31 августа над Волгоградом раздалось не менее 10 взрывов. По данным российских СМИ, работу противовоздушной обороны связывают с попыткой сбить вероятно украинских беспилотников.

Как пишет издание SHOT , очевидцы сообщили, что около 15 минут назад в южной части города была слышна серия громких взрывов. В небе наблюдали вспышки и слышали звук двигателей. Предварительно сбит по меньшей мере один БпЛА.

Местные жители утверждают, что дроны заходили на низкой высоте со стороны Калач-на-Дону. Также сообщения о взрывах поступают из села Мариновка.

Официальных комментариев от российских властей пока нет.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора . Речь идет об Афипском (Краснодарском крае) и Куйбышевском (Самарской области) нефтеперерабатывающих заводах.