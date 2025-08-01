ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Ростовской области: поражены военные объекты под Таганрогом (видео)

Ночью 1 августа в Ростовской области раздалась серия мощных взрывов — под ударом оказались военные объекты в Таганроге и его пригороде.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 1 августа 2025 года около полуночи жители Ростовской области России сообщили о громких взрывах в Таганроге. По предварительной информации, один из ударов пришелся по району КБ имени Берева.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

© из соцсетей

Также взрывы прогремели в деревне Петрушино, расположенной вблизи Таганрога. Там зафиксировано поражение места базирования 325 авиационного ремонтного завода и 708 военно-транспортного авиационного полка. Местные источники сообщают о нескольких пожарах на территории, где размещены объекты, используемые российской армией.

Официального подтверждения от российских властей по состоянию на утро нет.

Напомним, российская церковь придумала «эффективное средство» борьбы с дронами ВСУ. Представитель РПЦ протоиерей Артемий Владимиров назвал колокольный звон лучшим средством защиты от украинских беспилотников.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie