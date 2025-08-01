- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Ростовской области: поражены военные объекты под Таганрогом (видео)
Ночью 1 августа в Ростовской области раздалась серия мощных взрывов — под ударом оказались военные объекты в Таганроге и его пригороде.
В ночь на 1 августа 2025 года около полуночи жители Ростовской области России сообщили о громких взрывах в Таганроге. По предварительной информации, один из ударов пришелся по району КБ имени Берева.
Об этом говорится в сообщении в соцсетях.
Также взрывы прогремели в деревне Петрушино, расположенной вблизи Таганрога. Там зафиксировано поражение места базирования 325 авиационного ремонтного завода и 708 военно-транспортного авиационного полка. Местные источники сообщают о нескольких пожарах на территории, где размещены объекты, используемые российской армией.
Официального подтверждения от российских властей по состоянию на утро нет.
Напомним, российская церковь придумала «эффективное средство» борьбы с дронами ВСУ. Представитель РПЦ протоиерей Артемий Владимиров назвал колокольный звон лучшим средством защиты от украинских беспилотников.