Взрывы в Ростовской области: поражены военные объекты под Таганрогом (видео)

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 1 августа 2025 года около полуночи жители Ростовской области России сообщили о громких взрывах в Таганроге. По предварительной информации, один из ударов пришелся по району КБ имени Берева.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

© из соцсетей

Также взрывы прогремели в деревне Петрушино, расположенной вблизи Таганрога. Там зафиксировано поражение места базирования 325 авиационного ремонтного завода и 708 военно-транспортного авиационного полка. Местные источники сообщают о нескольких пожарах на территории, где размещены объекты, используемые российской армией.

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Официального подтверждения от российских властей по состоянию на утро нет.

Напомним, российская церковь придумала «эффективное средство» борьбы с дронами ВСУ. Представитель РПЦ протоиерей Артемий Владимиров назвал колокольный звон лучшим средством защиты от украинских беспилотников.