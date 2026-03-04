ТСН в социальных сетях

Взрывы в Саратове и Энгельсе: российские города атакуют дроны

После серии громких взрывов в российских городах начались перебои с электроснабжением.

Атака дронов на Россию

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Вечером 4 марта в двух российских городах Саратове и Энгельсе прогремели взрывы во время атаки дронов.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

По словам очевидцев, в небе не перестают мигать вспышки от взрывов по обе стороны реки Волги.

Всего было слышно более 30 взрывов. Над одним из районов города виден дым.

Также сообщается, что после взрывов в Саратове и Энгельсе начались перебои с электроснабжением.

Местные жители утверждают, что звуки взрывов были настолько сильными, что в домах ощущалась вибрация — дрожали окна и стены.

Официальной информации о разрушениях не поступало.

Как известно, в Саратове расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, а в Энгельсе — авиабаза бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Это ключевой объект для ракетных ударов по Украине крылатыми ракетами Х-101/Х-55.

На фоне массированной атаки дронов «Росавиация» ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Саратова, а также Волгограда, Пензы, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса.

Напомним, в ночь на 22 февраля в Саратове и Энгельсе уже раздавались взрывы во время атаки дронов.

