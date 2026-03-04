- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Саратове и Энгельсе: российские города атакуют дроны
После серии громких взрывов в российских городах начались перебои с электроснабжением.
Вечером 4 марта в двух российских городах Саратове и Энгельсе прогремели взрывы во время атаки дронов.
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.
По словам очевидцев, в небе не перестают мигать вспышки от взрывов по обе стороны реки Волги.
Всего было слышно более 30 взрывов. Над одним из районов города виден дым.
Также сообщается, что после взрывов в Саратове и Энгельсе начались перебои с электроснабжением.
Местные жители утверждают, что звуки взрывов были настолько сильными, что в домах ощущалась вибрация — дрожали окна и стены.
Официальной информации о разрушениях не поступало.
Как известно, в Саратове расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, а в Энгельсе — авиабаза бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Это ключевой объект для ракетных ударов по Украине крылатыми ракетами Х-101/Х-55.
На фоне массированной атаки дронов «Росавиация» ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Саратова, а также Волгограда, Пензы, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса.
Напомним, в ночь на 22 февраля в Саратове и Энгельсе уже раздавались взрывы во время атаки дронов.