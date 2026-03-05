Взрывы в Сочи, Анапе и Армавире: Краснодарский край оказался под массированной атакой (видео)

Работа ПВО в Краснодарском крае и напуганная россиянка из-за атаки дронов / © скриншот с видео

Краснодарский край России в ночь на 5 марта содрогнулся от серии мощных взрывов. Под ударом беспилотников оказались объекты в популярных курортных городах региона.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Жители Краснодарского края заявляли о взрывах и пожарах после ночных ударов. Воздушную тревогу в регионе объявили еще вечером 4 марта.

В пабликах утверждается, что по Сочи было нанесено несколько волн атак дронов. В течение ночи в городе раздавались взрывы. Наибольшую активность фиксировали в районах Адлер, Сириус и Лазаревском районе Сочи.

В небе наблюдали яркие вспышки. Российская противовоздушная оборона пыталась сбивать беспилотники над Черным морем.

Из-за угрозы атак в сочинском аэропорту ввели ограничения на взлет и посадку самолетов. В результате были задержаны десятки рейсов.

Также взрывы слышали в Анапе и Армавире.

Очевидцы распространили в Сети видео со звуками взрывов и своей реакцией на них. На одном из роликов испуганный парень или мужчина восклицает: «Вася, нас бомбят!» Сняли также работу ПВО.

Напомним, вечером 4 марта российские Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов: прозвучало более 30 взрывов, после которых в городах начались перебои со светом, а над одним из районов поднялся дым. Очевидцы сообщали о сильных вибрациях в домах, а «Росавиация» из-за угрозы ограничила работу аэропортов в Саратове и ряде других городов РФ. Целью могли быть НПЗ и авиабаза в Энгельсе, где дислоцируются стратегические бомбардировщики.