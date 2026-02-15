Взрывы в Сочи РФ и Крыма: что известно о массированном "налете" БПЛА

«Хлопок» в Сочи РФ

Ночью 15 февраля Россию и Крым атаковали "хорошие" дроны. Взрывы раздавались в Анапе, Сочи (Краснодарский край) и временно оккупированном Крыму.

Соответствующие кадры россияне распространяют в Сети.

«Налет» дронов на Крым и РФ – что известно

Сообщалось, что ночью 15 февраля более 150 Балла полетело атаковать объекты РФ в Крыму. Информация о реальном количестве требует проверки и подтверждения.

Краснодарский край РФ этой ночью тоже не спал. Из кадров в Сети видно, что россиянам было очень «тревожно» — в городах звучали сирены. Своими наблюдениями и реакциями они активно делились в соцсетях.

Крым и регионы РФ атаковали дроны

По данным росСМИ, из-за «падения обломков» в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пострадавших, как прилагается, нет.

Предварительно атакован ряд объектов в Крыму. Взрывы раздавались в Керчи, работала ПВО.

«На Тамани, на другом берегу Керченского пролива – хорошие прилеты, сообщают подписчики из Керчи», – пишет телеграмм-канал «Крымский ветер».

По информации пабликов, россиянам даже пришлось перекрывать Крымский мост. Ограничение сняли только после 6 утра.

Сочі

«В Сочи – прилетные ночи», – иронически заметил глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Впоследствии стало известно, что американский самолет-разведчик обнаруживает последствия ночной атаки по Киму и Краснодарскому краю России.

"По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку над акваторией Черного моря", - установили специалисты.

Атака на РФ и Крым

Напомним, Силы обороны Украины 12 февраля ударили по временно оккупированному Крыму . Удалось поразить и утопить российский транспортно-десантный катер БК-16. В этот же день ВСУ поразили радиолокационную станцию РСП-10 и узел связи противника на полуострове.

Кроме того, 13 февраля ВСУ уничтожили склад с боеприпасами врага на оккупированных территориях.

По данным Генштаба ВСУ, масштаб потерь для Российской Федерации и нанесенного ущерба оккупантам уточняют.