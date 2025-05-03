- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Украине и заявления из Белого дома: главные новости ночи 3 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 мая 2025 года:
Последствия атаки России на Харьков — около 50 человек получили ранения, 8 пострадавших оказались в больницах Читать далее –>
В Ростовской области РФ и оккупированной Керчи есть "прилеты" - случившееся (видео) Читать далее –>
США готовят новые санкции против России из-за Украины: Трамп до сих пор не определился Читать далее –>
Администрация Трампа сокращает 1200 должностей в ЦРУ: какую угрозу несет масштабная реорганизация разведки США Читать далее –>
Ночью 3 мая россияне атаковали Украину ударными дронами: где прогремели взрывы Читать далее –>