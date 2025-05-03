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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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42
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Украине и заявления из Белого дома: главные новости ночи 3 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Белый дом

Белый дом / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 мая 2025 года:

  • Последствия атаки России на Харьков — около 50 человек получили ранения, 8 пострадавших оказались в больницах Читать далее –>

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  • Ночью 3 мая россияне атаковали Украину ударными дронами: где прогремели взрывы Читать далее –>

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