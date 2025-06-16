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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в украинских городах и эскалация между Ираном и Израилем: главные новости ночи 16 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 июня 2025 года:

  • Россия атакует мирные населенные пункты Киевщины БпЛА: ранен Читать далее –>

  • Макрон ответил на инициативу Трампа о посредничестве Путина в противостоянии Израилю и Ирану Читать далее –>

  • Иран отклоняет переговоры о прекращении огня во время нападения Израиля — Reuters Читать далее –>

  • ЦАХАЛ наносит удары по объектам ракет класса "земля-земля" в Иране Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину дронами: где раздались взрывы Читать далее –>

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