ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Волгограде и под Тулой: атака дронов

В ночь на 6 ноября в российском Волгограде прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны и атаках дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В российском Волгограде ночью раздалось не менее 8 до 10 взрывов. По словам местных жителей, звуки были слышны в западных и северных районах города. Люди также пишут о гуле в небе и ярких вспышках, после которых в квартирах «тряслись стены и окна».

Предварительно российская ПВО пытается сбивать ударные БПЛА, летевшие на низкой высоте со стороны Волги. Официальных заявлений власти не делали. О подобных взрывах также сообщают в соседних городах Волжский и Калач-на-Дону.

Кроме того, взрывы в эту ночь слышали и в Тульской области. Местные жители сообщили о трех громких звуках. Впоследствии губернатор Алексей Миляев заявил о сбитии беспилотника над регионом. По его словам, пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

Причины взрывов и возможные последствия уточняются.

Напомним, в России зафиксировали последствия атаки БПЛА по двум важным объектам.

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie