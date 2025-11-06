Взрывы в Волгограде и под Тулой: атака дронов

Дрон / © ТСН.ua

В российском Волгограде ночью раздалось не менее 8 до 10 взрывов. По словам местных жителей, звуки были слышны в западных и северных районах города. Люди также пишут о гуле в небе и ярких вспышках, после которых в квартирах «тряслись стены и окна».

Предварительно российская ПВО пытается сбивать ударные БПЛА, летевшие на низкой высоте со стороны Волги. Официальных заявлений власти не делали. О подобных взрывах также сообщают в соседних городах Волжский и Калач-на-Дону.

Кроме того, взрывы в эту ночь слышали и в Тульской области. Местные жители сообщили о трех громких звуках. Впоследствии губернатор Алексей Миляев заявил о сбитии беспилотника над регионом. По его словам, пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

Причины взрывов и возможные последствия уточняются.

Напомним, в России зафиксировали последствия атаки БПЛА по двум важным объектам.