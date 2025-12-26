ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Волгограде: в Минобороны РФ говорят, что сбили аж 34 дрона

В ночь на 26 декабря Россию атаковали десятки беспилотников, в том числе прилетало по Волгограду.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Десятки дронов прилетели в русский Волгоград

Десятки дронов прилетели в российский Волгоград / © Associated Press

В ночь на 26 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Волгоград, в результате чего в месте расположения нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Волгограднефтепереработка» начался пожар.

Об этом сообщил Телеграмм-канал «Supernova+».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов на регион, однако не упомянул удар по НПЗ в Волгограде.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В настоящее время пострадавших и повреждений объектов нет», — написал Бочаров.

По состоянию на утро Минобороны РФ насчитало 77 якобы сбитых или перехваченных БПЛА, 34 из них — над Волгоградской областью.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.

А в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль, что в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной.

Дата публикации
Количество просмотров
34
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie