Взрывы в Волгограде: в Минобороны РФ говорят, что сбили аж 34 дрона

Десятки дронов прилетели в российский Волгоград / © Associated Press

В ночь на 26 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Волгоград, в результате чего в месте расположения нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Волгограднефтепереработка» начался пожар.

Об этом сообщил Телеграмм-канал «Supernova+».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов на регион, однако не упомянул удар по НПЗ в Волгограде.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В настоящее время пострадавших и повреждений объектов нет», — написал Бочаров.

По состоянию на утро Минобороны РФ насчитало 77 якобы сбитых или перехваченных БПЛА, 34 из них — над Волгоградской областью.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.

А в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль, что в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной.