Взрывы в Врбетице: чешский премьер обвиняет только Россию, а президент отрицает это

Взрывы в Врбетице: чешский премьер обвиняет только Россию, а президент отрицает это

Премьер Чехии убежден в причастности России корганизации взрывов боеприпасов на складах в Врбетице.

Ко взрывам боеприпасов на складах в Врбетице причастны спецслужбы России, и другие версии не рассматриваются.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире CNN Prima News.

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"Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо (для Чехии — Ред.)", — заявил Бабиш.

В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что нужно рассматривать разные версии событий во Врбетице.

Бабиш сообщил, что обсудит с Земаном расхождения во взглядах относительно взрывов.

Напомним, что дипломатический скандал между странами разразился в апреле. В Праге заявили, что российская агентура подорвала чешские склады оружия семь лет назад. В ответ на это выслали 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

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