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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1541
Время на прочтение
1 мин

Взрывы во временно оккупированных Крыму и Донецке и землетрясение в Мексике: главные новости ночи 1 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Крым

Крым

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 июля 2026 года:

  • В оккупированном Донецке прозвучала серия взрывов: куда попали (фото) Читать дальше –>

  • В Крыму прогремели взрывы возле военного гарнизона РФ: сообщают об атаке дронов Читать далее –>

  • Оккупанты строят насыпь вместо разрушенного Чонгарского моста в Крым — спутник зафиксировал работы Читать далее –>

  • В Мексике произошло мощное землетрясение: толчки почувствовали миллионы людей Читать далее –>

  • В Крыму возле Феодосии вспыхнул пожар после взрывов: спутники NASA зафиксировали возгорание Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1541
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