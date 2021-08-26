Взрывы возле аэропорта Кабула: сообщается о минимум 13 погибших, среди которых есть дети

Ожидается, что это количество возрастет.
Вследствие взрыва возле аэропорта Кабула погибли не менее 13 человек. Среди жертв есть дети.
Об этом сообщает Sky News.
По словам представителя "Талибана", много боевики получили ранения.
WARNING: Graphic content.— Alex Salvi (@alexsalvinews) August 26, 2021
Video coming out of Afghanistan shows the immediate aftermath of the suicide bombing explosion outside of Kabul airport.
pic.twitter.com/VXXkaBN6RD
Напомним:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ожидают эвакуации из захваченного талибами Афганистана сотни людей, произошло два взрыва.
- По данным местных СМИ, количество пострадавших после взрывов возросло до 70 человек, среди них есть американские военные. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.
- Военные Турции и должностные лица администрации США считают, что за этим первым терактом с момента прихода к власти "Талибана" стоит группировка "Исламское государство".