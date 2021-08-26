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Взрывы возле аэропорта Кабула: сообщается о минимум 13 погибших, среди которых есть дети

Взрывы возле аэропорта Кабула: сообщается о минимум 13 погибших, среди которых есть дети

Associated Press

Ожидается, что это количество возрастет.

Вследствие взрыва возле аэропорта Кабула погибли не менее 13 человек. Среди жертв есть дети.

Об этом сообщает Sky News.

По словам представителя "Талибана", много боевики получили ранения.

Напомним:

  • 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ожидают эвакуации из захваченного талибами Афганистана сотни людей, произошло два взрыва.
  • По данным местных СМИ, количество пострадавших после взрывов возросло до 70 человек, среди них есть американские военные. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.
  • Военные Турции и должностные лица администрации США считают, что за этим первым терактом с момента прихода к власти "Талибана" стоит группировка "Исламское государство".
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