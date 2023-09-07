Взял 30 млн рублей и не поделился: в России арестовали генерала-ППОшника, отвечавшего за защиту Москвы

В случае признания виновным ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В российском СИЗО по обвинению во взяточничестве находится генерал-майор Константин Огиенко, недавно командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающего небо над Москвой.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "Коммерсант".

Следствие считает, что командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению командарма Огиенко организовал получение взятки за выделение земель оборонного назначения гражданской организации. Генералы рассчитывали на 30 млн. руб. ($305 тыс.), но им досталось всего 500 тыс. руб ($5 тыс.).

По данным газеты, уголовное дело было возбуждено военным следственным управлением СКР по Москве, а затем по распоряжению руководства комитета было передано в Главное военное следственное управление.

Из материалов уголовного дела следует, что руководительница общественной организации "Надежда" (ее фамилия не называется) собрала деньги из ряда организаций и граждан, пообещав наделить их земельными участками в подмосковных Долгопрудном и Лобном. Обеспечить выделение этих участков, по версии следствия, должны были генералы войск ПВО.

Оказавшись под следствием, Беляцкий частично признал вину и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого он обязался раскрыть известные факты коррупции.

Генерал-майор Огиенко свою причастность к коррупции категорически отрицал, однако Московский гарнизонный военный суд (ГИС) избрал ему меру пресечения в виде ареста, а недавно, после передачи дела в ГСУ СКР, 235-й ГИС продлил содержание под стражей до 27 ноября.. В случае признания виновным генералу грозит до 15 лет тюрьмы.

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