Взял на себя ответственность: после скандала с российскими пранкерами уволился дипломатический советник Мелони

Во время разговора с российскими пранкерами Мэлони заявила, что контрнаступление Украины идет "не так, как ожидалось".

После разговора с российскими пранкерами премьер-министра Италии Джорджии Мелони в отставку подал ее дипломатический советник Франческо Тало.

Об этом пишет Reuters.

"Этот вопрос не был решен должным образом, мы все сожалеем, ответственность за него взял на себя Франческо Тало", — сказала Мэлони.

Отметим, что во время разговора с российскими пранкерами Мелони заявила, что контрнаступление Украины идет "не так, как ожидалось". По ее словам, теперь все понимают: "конфликт может занять много лет", если Запад не найдет решения. Об этом она сказала пранкеру, представившемуся ей "африканским политиком".

Напомним, что в офисе Мелони подтвердили, что ее ввели в заблуждение два российских пранкера – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под общим псевдонимом "Вован" и "Лексус".

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