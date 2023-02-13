Взял пример с Ким Чен Ина: Путин из-за страха начал передвигаться на бронепоезде — СМИ

Российский диктатор Владимир Путин решил подражать Ким Чен Ину и пересел с самолета на бронепоезд, которым передвигается внутри РФ.

Об этом говорится в расследовании "Центра "Досье".

Российский диктатор начал активнее использовать бронепоезд для своих поездок по России осенью 2021 года, именно в то время, когда оккупационная армия начала готовиться к войне против Украины. Путин ездит бронепоездом в свои резиденции в Валдае и Сочи.

Расследователи считают, что Путин начал передвигаться бронепоездом из-за страха быть ликвидированным, поскольку передвижение самолетов проще отследить в режиме реального времени, чем пассажирских поездов.

В бронепоезде Путина есть спальня, рабочий кабинет, вагон для персонала и вагон для спецсвязи. Поезд Путина замаскирован под обычный пассажирский, однако его выдает специальное оборудование на крыше одного из вагонов.

Такой поезд может принадлежать компании "Гранд Сервис Экспресс", которой владел оффшор, связанный с соратником президента РФ Юрием Ковальчуком, и бизнесменом Михаилом Рабиновичем. Его приблизительная стоимость – миллиард российских рублей.

Напомним, именно бронепоездом часто пользуется северокорейский диктатор Ким Чен Ин. На этом поезде он прибывал в Россию на встречу с Путиным в 2019 году.

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