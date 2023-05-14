Взяла кредит и продала машину: бойфренд "выдурил" у россиянки почти 476 тыс. грн, чтобы "не ехать на войну"

Мужчина выманил у женщины деньги, а потом скрылся.

Жительницу Москвы "развел" мужчина, попросив 476 тысяч грн якобы для того, чтобы не ехать на войну в Украину. Чтобы "отмазать" бойфренд, женщина взяла кредит и продала машину.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

История случилась еще зимой: 39-летняя женщина познакомилась с Рамилем на сайте знакомств. Сначала они просто переписывались и флиртовали, потом встретились. Начался бурный роман.

Мужчина "выдурил" у россиянки почти 476 тыс. грн, чтобы "не ехать на войну в Украину". Фото/телеграмм: SHOT.

Уже позже Рамил сообщил, что якобы должен ехать в зону боевых действий в Украине, но нашел способ, как от этого "откупиться" – нужно заплатить деньги, но их у него не было.

Москвичка для "спасения" любимого взяла кредит. Сначала перевела ему на карту около 286 тысяч гривен. Но ему было мало этих денег. Тогда влюбленная женщина продала свою машину и снова перевела ему деньги.

Однако после этого мужчина внезапно бросил женщину, не вернув деньги. Полиция проводит проверку.

Напомним, в России пенсионерка получила срок за то, что попросила родителей Путина "забрать его к себе".

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