Взять спирт, нож и нижнее белье: россиян призывают сложить тревожный чемоданчик на случай эвакуации

Памятки об эвакуации были вывешены для жителей во многих местных селах Белгородской области.

В Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, появились памятки об эвакуации, в которых указано "сложить тревожный чемодан и выехать в безопасный район".

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

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Отмечается, памятки об эвакуации вывесили для жителей во многих местных селах области. В нем говорится о пошаговом порядке действий при эвакуации в сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения.

Также в листовках указано, что должно лежать в тревожном чемоданчике: от документов и контактов родственников, до спичек и смены нижнего белья.

Фото: Baza

Фото: Baza

Напомним, в Белгороде решили отменить традиционный военный парад ко Дню победы 9 мая. Местный губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что такое решение приняли региональные власти, "исходя из оперативной обстановки".

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