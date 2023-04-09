Взять спирт, нож и нижнее белье: россиян призывают сложить тревожный чемоданчик на случай эвакуации

Памятки об эвакуации были вывешены для жителей во многих местных селах Белгородской области.
В Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, появились памятки об эвакуации, в которых указано "сложить тревожный чемодан и выехать в безопасный район".
Об этом сообщает телеграмма канал Baza.
Отмечается, памятки об эвакуации вывесили для жителей во многих местных селах области. В нем говорится о пошаговом порядке действий при эвакуации в сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения.
Также в листовках указано, что должно лежать в тревожном чемоданчике: от документов и контактов родственников, до спичек и смены нижнего белья.
Напомним, в Белгороде решили отменить традиционный военный парад ко Дню победы 9 мая. Местный губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что такое решение приняли региональные власти, "исходя из оперативной обстановки".
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