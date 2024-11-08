"Взять в плен будет тяжело": что говорят бойцы ВСУ о северокорейских солдатах

Россия планирует использовать военных из КНДР для усиления обороны в Курской и Белгородской областях.

Россия, вероятно, будет держать южнокорейских солдат на второй линии обороны в Курской и Белгородской областях, чтобы освободить свои войска для боев на Донбассе.

Об этом газете The Washington Post рассказали украинские бойцы, воюющие на Курщине и Харьковщине.

Согласно данным американской разведки, в настоящее время в Курской области находится около 10 тысяч солдат армии КНДР. Считается, что Кремль хочет применить их для усиления российских войск, пытающихся выбить ВСУ из района вокруг Суджи.

Юрий Федоренко, командир батальона "Ахиллес", воюющий в составе 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области, сказал, что данные разведки фиксируют присутствие северокорейских войск не только на Курщине, но и в соседней Белгородской области.

По мнению Федоренко, северокорейские войска будут использованы для укрепления второй линии обороны россиян вблизи Белгорода. Это освободит стоящие там российские подразделения и их можно будет бросить на Донбасс.

36-летний Валентин Левада, боец подразделения беспилотных систем 82-й бригады, ожидает, что в скором времени украинские солдаты встретятся с корейцами в прямом бою.

"Мы можем столкнуться с (войсками КНДР – ред.) непосредственно, если произойдет быстрый прорыв. Я предполагаю, что взять их в плен будет тяжело", – сказал он.

Напомним, по состоянию на начало ноября 11 тысяч северокорейских солдат присутствовали на территории РФ в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных. Среди них уже есть потери.

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