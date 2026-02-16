Warner Bros может открыть новую страницу битвы за холдинг: переговоры с Paramount на пороге

Warner Bros

Корпорация Warner Bros. Discovery, владелец одной из известнейших киностудий в Голливуде, обсуждает возможность возобновления переговоров о продаже своих активов с конкурентом — студией Paramount Skydance.

Такую информацию со ссылкой на источники Bloomberg сообщают западные СМИ.

По данным, обнародованным участниками обсуждения, совет директоров Warner Bros изучает предложение Paramount после того, как он внес поправки в свою предварительную заявку. Пока еще не принято окончательное решение, но возможность вернуться к переговорам с Paramount уже рассматривается.

Это может означать второй раунд борьбы за контроль над компанией, обладающей ценной библиотекой фильмов и сериалов, среди которых крупные франшизы, включая Гарри Поттера, Игру престолов и вселенную DC Comics. Ранее Warner Bros уже заключила соглашение о продаже своих студийных и стриминговых активов из Netflix на сумму около $82,7 млрд, но предложение Paramount оценивается гораздо дороже около $108 млрд.

Paramount не только сохраняла намерение выкупить Warner Bros, но и улучшила свое предложение, добавив финансовые стимулы и гарантии акционерам. Это включает выплаты в случае задержек закрытия сделки и готовность покрыть штрафные расходы, если Warner Bros расторгнет контракт с Netflix.

Аналитики рынка предполагают, что возобновление переговоров может положить начало фактической «торговой войне» между Netflix и Paramount за контроль над одним из главных игроков мирового развлекательного рынка.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава Warner Bros. ушел с поста после сексуального скандала .

Его обвиняли в сексуальных отношениях с актрисой в обмен на продвижение ее в Голливуде.