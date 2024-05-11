В 2026 году – Warner Bros. выпустит первую из новой серии фильмов во вселенной "Властелина колец" Дж. Толкина.

Об этом пишет Variety.

Первоначальное название фильма – "Властелин колец: Охота на Голума". Над ней работает режиссер оригинальных фильмов Питер Джексон. Энди Серкис, сыгравший роль самого Голума в трилогии, исполнит главную роль и в новом фильме. Никаких других объявлений о кастинге не было. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки сценария.

Заметим, что в Сети уже несколько фанатских любительских фильмов "Охота на Голума", снятых толкинистами – фанами творчества Джона Толкина.

"Моя прелесть! Пора снова отправиться в неизвестное с моими дорогими друзьями, необычными и несравненными телохранителями Средиземья Питером, Френ и Филиппой. Это все просто очень вкусно", — сказал Энди Серкис.

Напомним, что отдельный анимационный фильм о Средиземье "Властелин колец: Война Рохирримов" должен выйти 13 декабря этого года. События фильма будут состояться за 200 лет до "Хоббита". За основу сценария взята история Хельма-Молота, легендарного короля Рогана.

Оригинальная трилогия Питера Джексона "Властелин колец", снятая по произведению Джона Толкина, считается одной из самых выдающихся работ кинематографа. В прокате трилогия собрала около 3 миллиардов долларов. Эта тройка фильмов была номинирована на 30 премий "Оскар" и забрала 17 трофеев, включая лучший фильм за третью часть "Возвращение Короля".

Напомним, что диктатор Путин подарил руководителям стран СНГ девять колец – их сравнили с кольцами Саурона и назгулами.

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