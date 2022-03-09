WarnerMedia останавливает работу в России: больше никакой "Игры престолов"

В состав компании входят Warner Bros и HBO.

Телевизионная компания WarnerMedia останавливает трансляцию в России и приостанавливает новые релизы.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо, направленное работникам WarnerMedia от руководителя Джейсона Килара.

Он отметил, что это связано с вторжением России в Украину.

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"После российского вторжения в Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России. Это включает в себя прекращение трансляции наших каналов, прекращение лицензирования всего нового контента российскими организациями и приостановление запланированных резилов в кинотеатрах и игр", – пишет Килар.

Вместе с уже приостановленным вещанием CNN в России, Warner Bros. от WarnerMedia ранее приостановила свои планы выпустить "Бэтмэна" в РФ перед его запланированным показом в кинотеатрах.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией, и будущие бизнес-решения будут приниматься с учетом этого контекста. Наши мысли в этот момент с народом Украины", – добавил Килар.

Напомним, 8 марта американский стриминговый сервис Netflix сообщил пользователям о прекращении работы на территории России, которая варварски напала на Украину в ночь на 24 февраля и продолжает свою агрессию.

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