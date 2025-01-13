Washington Post назвал вероятную причину пожаров в Калифорнии

Причина нового возгорания в Палисейдсе пока не установлена, но следователи рассматривают версию повторного возгорания от старых очагов огня.

После начала пожара в Палисейдс, радиообсуждения спасателей вызвали тревогу: пламя начало вырываться из того же места, где шесть дней назад уже бушевал огонь. Пожарный округ Лос-Анджелеса подтвердил, что новый пожар возник в непосредственной близости от предыдущего, возникшего в канун Нового года.

Согласно сообщению The Washington Post, это повышает вероятность того, что пожар явился следствием повторного возгорания.

Местные жители также сообщили о более медленной реакции спасателей по сравнению с первым случаем. Этот факт был подтвержден стающими доступными радиопередачами. Однако, как отметил Майкл Голлнер, профессор машиностроения из Калифорнийского университета в Беркли, существует большая вероятность того, что остатки предыдущего огня могли снова разгореться из-за тлеющих процессов под землей.

Анализ спутниковых снимков также подтвердил, что источник дыма на этот раз перекрылся вслед от пожара, произошедшего в конце декабря. Это подкрепляет теорию, что повторное возгорание произошло на территории, уже пораженной огнем. Ученые предупреждают о повышенной опасности таких инцидентов, ведь огонь может тлеть под землей и превращаться в пылающие очаги, обнаруживаемые только через несколько дней.

Тем временем следователи из государственных и федеральных агентств, в частности ATF и ФБР, уже изучают территорию и допрашивают жителей, чтобы выяснить точную причину возгорания. Расследование может занять несколько недель или месяцев. Этот вопрос имеет очень важное значение, поскольку выяснение причины пожара может иметь серьезные финансовые последствия для штата. Прогнозируется, что ущерб от этой катастрофы может достигнуть 130 миллиардов долларов.

Среди рассматриваемых причин есть сломанное энергетическое оборудование и поджог. В свою очередь, местные жители выражают возмущение из-за того, что подобные катастрофы, по их мнению, вызывают халатность людей. Одним из таких является местный житель, который сказал, что эта катастрофа была "начата идиотами" в канун Нового года. Это происходит каждый год.

Напомним, в результате пожаров в Лос-Анджелесе были разрушены дома, а на дорогах начались пробки. По словам официальных лиц, сгорело не менее 1182 гектаров территории Пасифик-Палисейдс между прибрежными городами Санта-Моника и Малибу.

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