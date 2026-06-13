Wi-Fi может стать инструментом скрытой слежки: что установило исследование

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Ученые из Германии заявили, что обычные сети Wi-Fi могут использоваться для идентификации людей даже без смартфонов или других активных устройств. С помощью беспроводных сигналов и технологий искусственного интеллекта исследователи создали систему, способную распознавать человека почти со стопроцентной точностью.

Об этом пишет stiripesurse.ro.

Специалисты объясняют, что радиоволны Wi-Fi отражаются от предметов и людей, позволяя формировать своеобразную картину окружающего пространства. В отличие от камер видеонаблюдения такая технология работает незаметно и не требует наличия у человека подключенного гаджета.

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По словам исследователей, для работы системы достаточно стандартного оборудования, уже используемого в большинстве домов, офисов и общественных мест. Особую роль играют незашифрованные служебные сигналы Wi-Fi, которые могут анализироваться алгоритмами машинного обучения для распознавания конкретных людей.

«Эта технология превращает каждый роутер в потенциальное средство наблюдения. Если вы регулярно проходите мимо кафе, где работает сеть Wi-Fi, вас могут идентифицировать там, не осознавая этого, а позже распознать — например, государственными органами или компаниями», — предупреждает Джулиан Тодт из KASTEL.

В ходе испытаний с участием почти 200 добровольцев система демонстрировала очень высокий уровень точности вне зависимости от угла наблюдения или манеры движения человека. В то же время ученые предостерегают, что подобные технологии могут представлять угрозу для частности и использовать для скрытого мониторинга граждан.

В этой связи они призывают разработчиков будущих стандартов Wi-Fi усилить механизмы защиты персональных данных и учесть потенциальные риски злоупотребления новыми возможностями беспроводных сетей.

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Ранее отмечалось, качество Wi-Fi дома может ухудшаться из-за неожиданных вещей, мешающих распространению сигнала. Среди главных препятствий — толстые бетонные стены, металлические конструкции, большие зеркала и бытовая техника, в том числе микроволновые печи. Отрицательно воздействовать на беспроводную сеть могут также аквариумы, поскольку вода поглощает радиоволны. Дополнительные препятствия создают bluetooth-устройства и множество соседних Wi-Fi сетей. Специалисты советуют устанавливать роутер в открытом месте вдали от металлических предметов и источников электромагнитных помех.

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