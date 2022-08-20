Wizz Air приостановила рейс из Москвы в Абу-Даби из-за критики

Лоукостер Wizz Air в начале августа объявил о возобновлении полетов в Москву из-за "большого спроса".

Европейская авиакомпания Wizz Air приостановила планы по возобновлению полетов из Москвы в Абу-Даби на фоне растущей критики.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении об отсрочке рейсов Wizz Air не упомянула о негативной реакции в социальных сетях, включавшей некоторые призывы бойкотировать авиакомпанию, но сослалась на "ограничение отраслевой цепочки поставок".

Компания Wizz Air, зарегистрированная в Лондоне, владеет 49% акций Wizz Air Abu Dhabi, чьи самолеты носят имя и бренд европейской авиакомпании. Суверенный фонд Абу-Даби ADQ владеет 51%.

В этом месяце Wizz Air заявил, что рейсы между Абу-Даби и Москвой возобновятся с октября. 27 февраля она приостановила все рейсы в Россию после вторжения в Украину.

Wizz Air также имеет сертификаты по эксплуатации авиакомпаний (AOC) в Великобритании и Венгрии.

Напомним, Wizz Air 11 августа объявил о возобновлении полетов в Москву. Так, с 3 октября рейсы должны выполняться каждый день.

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