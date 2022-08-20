Wizz Air приостановила рейс из Москвы в Абу-Даби из-за критики

Лоукостер Wizz Air в начале августа объявил о возобновлении полетов в Москву из-за "большого спроса".
Европейская авиакомпания Wizz Air приостановила планы по возобновлению полетов из Москвы в Абу-Даби на фоне растущей критики.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении об отсрочке рейсов Wizz Air не упомянула о негативной реакции в социальных сетях, включавшей некоторые призывы бойкотировать авиакомпанию, но сослалась на "ограничение отраслевой цепочки поставок".
Компания Wizz Air, зарегистрированная в Лондоне, владеет 49% акций Wizz Air Abu Dhabi, чьи самолеты носят имя и бренд европейской авиакомпании. Суверенный фонд Абу-Даби ADQ владеет 51%.
В этом месяце Wizz Air заявил, что рейсы между Абу-Даби и Москвой возобновятся с октября. 27 февраля она приостановила все рейсы в Россию после вторжения в Украину.
Wizz Air также имеет сертификаты по эксплуатации авиакомпаний (AOC) в Великобритании и Венгрии.
Напомним, Wizz Air 11 августа объявил о возобновлении полетов в Москву. Так, с 3 октября рейсы должны выполняться каждый день.
Читайте также:
- В аэропорту США столкнулись два самолета: есть жертвы (фото)
- Россия из-за санкций начала разбирать свои самолеты на запчасти — Reuters
- "Эра билетов за 10 евро закончилась": лоукостер Ryanair заявил о повышении цен на перелеты