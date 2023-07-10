Wizz Air сняла с рейса бойца ВСУ с протезом: в МИД отреагировали

Украинский ветеран возвращался в Украину после лечения в Израиле.
Венгерская авиакомпания Wizz Air, после того, как сняла украинского военного с протезом с рейса Тель-Авив-Варшава, извинилась.
Об этом говорится в заявлении компании.
В компании говорят, что должны убедиться, готовы ли все пассажиры к полету, поскольку безопасность является главным приоритетом для компании.
По словам авиаперевозчика, он обязан отказать в посадке, когда пассажир имеет состояние здоровья, которое "может угрожать ему во время полета".
Там добавили, что украинскому принесли воду и место для ожидания помощи персонала аэропорта.
The Jerusalem Post пишет, что украинский ветеран возвращался в Украину после лечения в Израиле.
В МИД Украины отреагировали на инцидент. Спикер Олег Николенко заверил, что ведомство разберется в ситуации. Впрочем, подчеркнул, что формальные обращения в МИД не поступали.
«Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей – безусловный приоритет», — заверил спикер.
Напомним, в США 19-летняя девушка летела из Лас-Вегаса в Нью-Йорк. Однако в самолете ей было тесно из-за соседей и она попросила ее пересадить, возмущенные люди заявили, что она унизила их своим поведением.
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