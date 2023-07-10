Wizz Air сняла с рейса бойца ВСУ с протезом: в МИД отреагировали

Украинский ветеран возвращался в Украину после лечения в Израиле.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, после того, как сняла украинского военного с протезом с рейса Тель-Авив-Варшава, извинилась.

Об этом говорится в заявлении компании.

В компании говорят, что должны убедиться, готовы ли все пассажиры к полету, поскольку безопасность является главным приоритетом для компании.

По словам авиаперевозчика, он обязан отказать в посадке, когда пассажир имеет состояние здоровья, которое "может угрожать ему во время полета".

Там добавили, что украинскому принесли воду и место для ожидания помощи персонала аэропорта.

The Jerusalem Post пишет, что украинский ветеран возвращался в Украину после лечения в Израиле.

В МИД Украины отреагировали на инцидент. Спикер Олег Николенко заверил, что ведомство разберется в ситуации. Впрочем, подчеркнул, что формальные обращения в МИД не поступали.

«Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей – безусловный приоритет», — заверил спикер.

Напомним, в США 19-летняя девушка летела из Лас-Вегаса в Нью-Йорк. Однако в самолете ей было тесно из-за соседей и она попросила ее пересадить, возмущенные люди заявили, что она унизила их своим поведением.

Читайте также: