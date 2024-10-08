WP: Трамп во время пандемии тайно посылал Путину "дефицитные" тесты на COVID-19

В The Washington Post рассказали о секретных контактах Трампа с Путиным.

В 2020 году во время пандемии коронавируса экс-президент США Дональд Трамп тайно посылал российскому диктатору Владимиру Путину "дефицитные" тесты на COVID-19 для личного использования.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на книгу Боба Вудворда "Война".

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Как говорилось в книге, Путин якобы предостерег Трампа от разглашения.

"Путин, испуганный вирусом, принял посылку, но предупредил Трампа, чтобы тот не разглашал информацию об отправке дефицитного медицинского оборудования в Москву", — цитирует WP слова книги.

Путин якобы сказал Трампу: "Я не хочу, чтобы ты говорил кому-то об этом, потому что люди будут злиться на тебя, а не на меня".

По информации автора, через четыре года после этой истории отношения между Трампом и Путиным сохранились. Неназванный помощник Трампа, которого автор цитирует в книге, отметил, что Трамп, вероятно, разговаривал с Путиным семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Автор утверждает, что в начале 2024 года Трамп велел своему помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с Путиным.

Вудворд, ведущий хронику успехов и неудач президентов США в течение 50 лет, заключил, что Трамп не пригоден для работы на посту президента, отмечают в WP.

В то же время автор считает, что нынешний президент Джо Байден и его команда, несмотря на ошибки, демонстрировали "устойчивое и целенаправленное лидерство".

Ответившие в команде Трампа

Представитель предвыборной кампании Дональда Трампа Стивен Чунг опроверг утверждение Вудворта, и заверил, что "ни одна из этих вымышленных историй не соответствует действительности".

Ранее издание The New York Times сообщало, что во время первой официальной встречи Путин настраивал Трампа против Украины.

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