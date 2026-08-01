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WP: Зеленский и Нетаньяху обменялись резкими репликами на похоронах Грэма
В сеть попало видео напряженного разговора Зеленского и Нетаньяху в США — что произошло между ними на самом деле, и действительно ли лидеры спорили.
На похоронах сенатора Линдси Грэма президент Владимир Зеленский и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, «судя по всему, обменялись резкими репликами».
Об этом пишет The Washington Post.
В издании напомнили, что на этой неделе Вашингтон одновременно посетили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
«Одновременные просьбы о поддержке со стороны Вашингтона от Нетаньяху и Зеленского, посетившие Белый дом на этой неделе, поставили двух союзников США в ситуацию „игры с нулевой суммой“ за военные ресурсы», — отмечает WP.
Журналисты издания предположили, что на похоронах Грэма Зеленского и Нетаньяху, «судя по всему, обменялись резкими репликами».
В издании подчеркивают, что обе стороны официально отказались комментировать этот разговор.
Отметим, что Washington Post ссылается на видео, опубликованное израильской журналисткой Нога Тарнопольской (Noga Tarnopolsky).
«Нетаньягу и Зеленский, очевидно, имели напряженный разговор в рамках похорон Линдси Грэма. Haaretz сообщает, что украинские источники утверждают, что Израиль отклонил предложение встречи между двумя лидерами в Вашингтоне. Нетаньяху последовательно демонстрирует неуважение к Зеленскому», — написала израильская журналистка и опубликовала видео этого разговора.
Слов обоих лидеров на нем не слышно, но по мимике можно предположить, что они о чем-то диспутируют. Однако стоит заметить, что несмотря на напряженный тон, Зеленский и Нетаньяху закончили разговор примирительно, улыбнувшись друг другу и пожав руки.
Напомним, что израильское издание Haaretz писало, что Нетаньяху отказался от полноценной двусторонней встречи с Зеленским в Вашингтоне, хотя Израиль предлагал ее первым.
По данным издания, израильская сторона первой предложила провести встречу, но впоследствии отказалась. Другой источник журналистов отмечает, что инициатива о встрече исходила от Киева, однако Израиль так и не ответил.
Несмотря на сорванную встречу, лидеры все же пересеклись лично на поминальной службе за сенатором Линдси Грэмом в вашингтонском соборе. Как отмечает Times of Israel, это стало первым личным разговором Нетаньяху и Зеленского за три года.
«Разговор выглядел достаточно серьезным, но искренним, а Нетаньяху и Зеленский улыбались во время рукопожатия», — отмечает Times of Israel.
Напомним, по данным WP, премьер Израиля Нетаньяху лично заблокировал «Железный купол» для Украины.