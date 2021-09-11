Xiaomi блокирует свои телефоны в аннексированном Крыму

В компании говорят, что покупателям запрещено экспортировать телефоны на территории, которые находятся под санкциями.

Производитель китайских смартфонов Xiaomi начал блокировать смартфоны в аннексированном Россией Крыму. Также компания запрещает продажу смартфонов в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе, информирует сайт XDA Developers.

Телефоны блокируют через несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства становятся недоступными. Вместо них на экране появляется такая надпись: "Политика Xiaomi не позволяет продажу или экспорт продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно к продавцам".

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Хотя компания официально не представлена ​​на рынке США, она все же ссылается на местные законы. В соглашении пользователя на официальном сайте Xiaomi есть пункт 14.2, в котором указано, что покупателям запрещено экспортировать телефоны в эти регионы, ведь они находятся под санкциями.

Некоторые пользователи в соцсетях пишут, что смартфвоны, которые были активированы перед ввозом на эти территории, - не блокируются, как и устройства с модифицированной прошивкой. Хотя подтверждения этих данных пока нет.

Напомним, СБУ помешала нелегальному ввозу партии смартфонов iPhone 12 более чем на миллион гривен.

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