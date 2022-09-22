"Я айтишник, никогда не служил": в Москве начали "гребти" в армию россиян без боевого опыта

Диктатор РФ Владимир Путин объявил 21 сентября "частичную" мобилизацию и уверял, что под мобилизацию не попадут те, у кого нет боевого опыта. Впрочем, в реальности все наоборот.

В Москве стали призывать россиян даже без боевого опыта.

Соответствующие кадры с видеодоказательством по военкомату в одном из районов столицы РФ опубликовал Телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

На видео мужчина, представившийся Виталием, рассказал, что 21 сентября получил повестку, предписывающую явиться в военкомат для сверки документов военного учета. По словам россиянина, ему 32 года, он работает IT-специалистом.

Уверяет, что с момента получения военного билета у него ухудшилось здоровье: он ограничен пригодным для военной службы. Когда тот пришел в военкомат, узнал, что уже сегодня, 22 сентября, его отправят в Наро-Фоминск, Московская область. Там состоится сбор.

"Когда я пришел, издали повестку, за которой сегодня же я должен отправиться в армию. Я никогда не служил, не проходил военной службы, не имею военной специальности, не учился на военной кафедре. С момента получения военного билета состояние его здоровья изменилось. Но, как мне сказали, группа В сейчас подлежит призыву", — жалуется гражданин РФ.

Также ему сказали, что он будет служить в терробороне. На вопрос, что россиянин планирует делать, он ответил, что возражать не будет и поедет, поскольку ему пригрозили уголовным делом.

Как сообщалось, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Напомним, после объявления "долевой" мобилизации в РФ, россияне пытаются скрыться из страны. Один из вариантов – Беларусь. Но уже вчера, 21 сентября, белорусские силовики получили устное распоряжение идентифицировать россиян, приехавших спрятаться от мобилизации.

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