"Я без сомнения нажму на курок": студентка, которую мобилизовали в ЦАХАЛ, рассказала о войне с ХАМАСом

Израильскую девушку Кинерет Гамбургер, изучавшую юриспруденцию в Британии, призвали в ЦАХАЛ воевать с террористами ХАМАСа после нападения на страну. Она является одной из 300 000 человек, из которых 20% воюющих против палестинских террористов женщины.

Об этом пишет Daily Mail.

Кинерет заявила, что готова умереть за свою страну и "все человечество". Девушка, которая является внучкой пережившего Холокост человека, говорит, что борется "не только за свою жизнь, но и за каждого, кто ценит жизнь".

Кинерет Гамбургер получила звонок с просьбой приехать на военную базу в Израиле 7 октября во время отпуска со своей семьей. Как раз перед тем, как она должна была начать второй год обучения в университете.

Ее старший брат и его жена тоже резервисты, которых призвали воевать.

Студентка второго курса юридического факультета жила в отеле в Израиле на каникулах в октябре со своей семьей, когда ее разбудила сирена воздушной тревоги. Тогда она получила уведомление с призывом "на базу". Она сразу села в машину и уехал, даже не упаковав сумку.

Мать Кинерет, 54-летняя Мэрион, познакомилась со своим мужем, 56-летним Карлом, во время учебы в университете в Манчестере.

Впоследствии они развелись, и каждый из них уже отдельно переехал в Израиль.

Девушка гордится тем, что служит в ЦАХАЛе, и руководствуется желанием защитить свою страну. Она сказала, что, без сомнения, нажмет на курок пистолета, если потребуется, сказав, что у нее "не будет выбора" и что ХАМАС начал войну.

Считая привилегией защищать свою страну, Кинерет сказала, что частично она всегда будет солдатом даже после получения квалификации юриста.

Напомним, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Америка не поддерживает нынешние призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАC.

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