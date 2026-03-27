"Я больше не могу": как девушка завоевала право на эвтаназию после изнасилования

В больнице Барселоны ушла из жизни 25-летняя Ноэлия Кастильо. Это произошло в четверг, 26 марта 2026 года. Девушка, которая годами боролась за свое право на смерть в судах против собственной семьи, получила препараты для эвтаназии. Ее дело стало одним из самых резонансных в Испании.

Об этом пишет AP News.

Почему девушка судилась против родителей, чтобы умереть

Ноэлия Кастильо добивалась права на эвтаназию почти два года. Ее отец при поддержке консервативной организации Abogados Cristianos оспаривал каждое решение медицинских комиссий. Только в 2024 году независимый орган в Каталонии, состоящий из врачей и экспертов по биоэтике, окончательно одобрил ее просьбу. Они оценили состояние девушки как «серьезное, неизлечимое и причиняющее хронические изнурительные страдания».

Сообщается, что Кастильо боролась с психическими заболеваниями с подросткового возраста. После сексуального насилия она совершила вторую попытку самоубийства в 2022 году. Из-за этого получила травмы позвоночника и была прикована к инвалидной коляске.

Позиция Кастильо — «Я просто больше не могу»

В преддверии процедуры девушка дала интервью испанскому телеканалу Antena 3. Она подчеркнула, что не хочет присутствия семьи в последние минуты, поскольку чувствует себя непонятной.

«Наконец-то мне это удалось, поэтому посмотрим, смогу ли я наконец-то отдохнуть. Я просто больше не могу продолжать», — сказала Кастильо в эфире.

Она также добавила, что не считает эгоизмом свой выбор, несмотря на боль родителей.

«Конечно, никто из моей семьи не поддерживает эвтаназию, потому что я еще один столб семьи, но как насчет боли, которую я терпела все эти годы? Счастье отца или матери не должно превалировать счастье дочери», — отметила девушка.

Почему родители не поддерживали решение девушки

Родители Ноелии до последнего пытались остановить процесс через Верховный суд Испании и Европейский суд по правам человека. Представлявшая семью адвокат Полония Кастельянос заявила, что государство подвело девушку, позволив ей умереть.

«Смерть — это последний вариант, особенно когда ты очень молод. Нам сказали, что это закон для очень экстремальных случаев, для людей, которые были очень больны, практически умирали. Здесь мы видим, что его используют, чтобы лишить жизни… девушку, которой всего 25 лет, у которой вся жизнь впереди и которая имеет излечимую болезнь», — отметила Кастельянос, призвав к срочной отмене закона.

Следует заметить, что с момента принятия закона об эвтаназии в Испании (в 2021 году) до конца 2024 года такую помощь получили 1123 человека. Кастильо вызвал новую волну дискуссий: правозащитные группы призывают не к запрету смерти, а к улучшению условий жизни для людей с инвалидностью и психическими расстройствами.

