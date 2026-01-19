"Я больше не обязан думать только о мире": Трамп о Гренландии и Европе

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о Гренландии. Он сказал, что больше не чувствует себя "обязанным думать исключительно о мире".

Об этом он написал в письме премьер-министру Норвегии на фоне эскалации напряженности с Европой по Гренландии, пишет GB .

О чем идет речь в письме

Как сообщило в понедельник PBS News, письмо, адресованное норвежскому представителю Йонасу Гару Сторе, сотрудники Совета национальной безопасности переслали нескольким европейским послам в Вашингтоне.

В нем было написано: «Уважаемый Йонас, учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за прекращение свыше 8 войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет доминирующим, а теперь могу думать о том, что является хорошим и правильным лидером США».

Трамп уверяет, что Дания не может защитить эту землю от России или Китая, поэтому нет «права собственности».

"Нет письменных документов, только известно, что сотни лет назад там причалила лодка, но и у нас там причаливали лодки", - пишет американский лидер.

Он убежден, что сделал для Североатлантического Альянса очень многое.

«Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов», — сказал глава Штатов.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что планирует получить контроль над Гренландией.

«Мир не будет безопасным, если у нас нет полного и тотального контроля над Гренландией», — заключил он.

Ранее министра финансов США спросили, чем аннексия Гренландии Штатами будет отличаться от аннексии Крыма Россией.

«Я верю, что европейцы поймут, что это лучше для Гренландии, лучше для Европы и лучше для Соединенных Штатов», — отметил Скотт Бессент.