"Я боюсь, что не выживу": студенты бросают обучение из-за угрозы "суперинтеллекта"

Студенты не хотят продолжать обучение из-за страха перед искусственным интеллектом

Страх перед искусственным общим интеллектом (ШЗИ) — гипотетическим ИИ, способным выполнять большинство задач на уровне человека, — вынуждает студентов, в том числе из элитных американских вузов, таких как Гарвард и Массачусетский технологический институт (MIT), бросать обучение. Они убеждены, что ИИИ может появиться уже через несколько лет и представляет угрозу как для карьеры, так и вообще для существования всего человечества.

Об этом пишет Forbes.

Ужас перед похитителем карьеры

Студентка Элис Блэр оставила MIT, опасаясь, что не доживет до выпуска через ШИИ. Она убеждена, что в подавляющем большинстве сценариев ИИ приведет к вымиранию человечества. В настоящее время она работает в некоммерческой организации, занимающейся безопасностью ИИ, и не планирует возвращаться к обучению. Ее опасения разделяют многие студенты, считающие, что ИИ может разрушить их карьеру еще до того, как она начнется.

«Если ваша карьера будет автоматизирована до конца десятилетия, тогда каждый год, проведенный в колледже, – это один год, отнятый от вашей короткой карьеры», – сказал Никола Юркович, выпускник Гарварда.

Он считает, что ШИИ появится через четыре года, а полная автоматизация экономики — через пять-шесть.

Борьба за выживание человечества

Студент Гарвардского университета Адам Кауфман также бросил обучение. Теперь он работает в некоммерческой организации, исследующей обманчивые системы ИИ.

"Я очень обеспокоен рисками и думаю, что самое важное, над чем нужно работать, - это их смягчение", - прокомментировал он.

Следуя его примеру, брат, сосед по комнате и девушка Кауфмана также взяли академический отпуск в Гарварде и присоединились к работе в OpenAI.

Дуумскролинг или маркетинг

Несмотря на опасения студентов, некоторые эксперты не согласны с их мнением. Профессор Нью-Йоркского университета Гари Маркус, изучающий психологию и ИИ, считает, что вымирание человечества из-за ИИ «очень маловероятно».

«Это очень маловероятно, что ИИИ появится в течение следующих пяти лет. Это просто маркетинговая шумиха», — убежден Маркус.

Он отмечает, что основные проблемы, такие как галлюцинации и ошибки в рассуждениях, остаются нерешенными, поэтому утверждать о скором появлении СИИ это лишь хайп.

Альтернатива обучению

Некоторые студенты, осознавая угрозу своей будущей карьеры, видят в ИИ новые возможности, что побуждает их покидать университеты, чтобы открыть собственные стартапы. Они стремятся успеть «подержать руку на руле», пока не стало слишком поздно. Так, двое студентов MIT и Джорджтаунского университета бросили обучение, чтобы основать собственные компании Anysphere и Mercor, которые уже добились значительного успеха.

Однако есть и те, кто призывает остаться в университете. Например, соучредитель известного стартап-акселератора Y Combinator Пол Грэм посоветовал студентам не бросать обучение, ведь «лет учебы в колледже не вернуть».

Напомним, крестный отец ИИ назвал единственный способ избежать уничтожения человечества . По мнению доктора Джеффри Гинтона, спасением для человечества могут быть «материнские инстинкты», встроенные в модели искусственного интеллекта.