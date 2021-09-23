"Я боюсь позора": в Индии повесился влиятельный духовный лидер, оставив предсмертную записку на семь страниц

"Я боюсь позора": в Индии повесился влиятельный духовный лидер, оставив предсмертную записку на семь страниц

Некоторые СМИ озвучивают версию, что духовный лидер был убит. Преступление "замаскировали" под суицид.

В Индии обнаружен повешенным один из самых влиятельных духовных лидеров Нарендру Гири. Рядом лежало предсмертное послание на семи страницах.

Его тело нашли в понедельник, 20 сентября, пишет The Times of Truth.

В письме Гири сообщил, что у него якобы психическое расстройство и он расстроен из-за одного из своих учеников. Также он упомянул имена своих трех последователей — Ананда Гири, Аадии Тивари и Сандипа Тивари. Их допросили и арестовали по обвинению в подстрекательстве к самоубийству.

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Отмечается, что один из учеников, Ананд Гири, якобы шантажировал своего духовного учителя интимными фотографиями с девушкой.

"Я боюсь позора. Я жил с достоинством и не смогу жить с позором ... Поэтому я заканчиваю со своей жизнью", — говорится в предсмертной записке.

Также отмечается, что Ананд Гири часто бывал за границей и носил брендовые вещи и дорогие аксессуары. Средства на это он якобы брал из казны монастыря.

Некоторые СМИ озвучивают версию, что духовный лидер был убит. Преступление "замаскировали" под суицид.

Напомним:

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Адвокат жертвы сообщил, что гуру изнасиловал 16-летнюю девочку в своем доме в 2013 году. У Асара есть около 400 домов, где он учит йоге и медитации. Он имеет миллионы последователей во всем мире. Также в Индии суд приговорил к 20 годам заключения религиозного лидера Гурмета Рама Рахима Сингха, которого признали виновным в изнасиловании двух женщин.

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