Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО — Гаррис

Вице-президент США Камала Гаррис пообещала, что в случае своей победы на выборах президента продолжит оказывать поддержку Украине и НАТО.

Об этом пишет Associated Press.

Гаррис в своей речи решительно выступила в защиту Украины и НАТО, раскритиковав предварительные комментарии кандидата от республиканцев Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", — заверила она.

Гаррис также добавила, что за пять дней до полномасштабной войны она предупреждала президента Владимира Зеленского о вторжении России в Украину. Кроме того, она отметила, что помогла возглавить дипломатический ответ США, объединив "более 50 стран".

Напомним, уже осенью в Соединенных Штатах Америки пройдут президентские выборы. Действующий президент США Джо Байден, объявивший о выходе из президентской гонки, сам предложил выдвинуть Камалу Гаррис на должность главы Белого дома.

"Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", – говорится в тексте заявления.

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп в телефонном разговоре с CNN через несколько минут после того, как Байден объявил о выходе из гонки, назвал его "худшим президентом за всю историю США".

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