"Это продавливание": эксперт – о планах РФ изменить морские границы

Балтика уже стала фактически закрытым внутренним морем НАТО и зимой 2023 года начали звучать заявления, которые могут закрыть выход РФ к Балтийскому морю из Санкт-Петербурга.

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков прокомментировал предложение минобороны России изменить границы в Балтийском море, вызвавшее реакцию со стороны стран НАТО.

Об этом Катков сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я не согласен с тем, что там речь идет о НАТО, поэтому они на это не пойдут. Второй аспект заключается в том, что этот проект Российской Федерации с сайта самого правительства РФ удалили, то есть его там уже нет, но опять-таки – интернет все помнит, информацию о том, что такая заявка на рисование новых границ на Балтийском море была", – говорит он.

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По его словам, Балтика уже стала фактически закрытым внутренним морем НАТО и зимой 2023 года начали звучать заявления, которые могут закрыть выход РФ к Балтийскому морю из Санкт-Петербурга.

""Там есть сейчас нейтральные воды, но объявляя такую прилегающую зону к морской, то есть в соответствии с морским правом, вполне возможно абсолютно закрыть для РФ выход к Балтийскому морю и установить специальный режим, за которым все российские военные корабли и гражданские суда должны проходить контроль, в том числе числе и обыск. А из РФ сейчас говорят о том, что будут пересматривать границы и как раз в восточной части Балтийского моря, то есть с целью, наверное, создать доступ к нейтральным водам Балтийского моря. Во-вторых, это тоже довольно интересно и необычно о том, что пересматривать границу – это Калининградская область и это уже о границе с Польшей. То есть ситуация действительно интересная и на это все накладывается срок, когда эти новые границы должны быть провозглашены", – объяснил главный редактор Defence Express.

Катков напомнил о январе 2025 года, когда будет инаугурация нового президента США, вероятно, именно к тому времени РФ может провозгласить "границы".

"Это максимально угрожающий сценарий, по которому РФ может начать действовать, но я бы не ожидал от этого такого нападения на страны Балтии, Сувальский коридор, потому что тактика РФ – это продавливание. И, например, воспользовавшись тем, что США не до этого, они объявляют свои новые границы и есть понимание, что в коллективном европейском сегменте НАТО, когда нет уверенности, что США будет помогать, будут делать какие-то активные шаги в нескольких условных метрах Балтийского моря. РФ де-факто все это сделает и легализует за собой фактически ее присутствием, понимая, что НАТО не реагирует, потому что это стандартное поведение ничего не делать и избегать эскалации. Кремль вполне на это может рассчитывать, а уже потом нащупать реакцию непосредственно самого Брюсселя, Вашингтона ожидая увидеть ее полное отсутствие уже строить более радикальные планы относительно самих стран Балтии, Сувальского коридора", – подытожил военный эксперт.

Изменение морских границ РФ в Балтийском море

Россия намеревалась в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Россияне хотели объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на планы Кремля.

Главнокомандующий ВС Швеции предположил, как диктатор Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.

Позже с сайта правительства России исчез законопроект Минобороны, предлагавший одностороннее изменение ее границ с Финляндией, Эстонией и Литвой в Балтийском море.

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