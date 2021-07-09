Я была хорошей лгуньей: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" рассказала, как страдала от сексуальной зависимости

Я была хорошей лгуньей: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" рассказала, как страдала от сексуальной зависимости

Актриса обратилась за помощью к специалисту и прошла "восьмиступенчатую терапию".

Актриса Брианна Дэвис, которая долго страдала от нимфомании, поборола сексуальную зависимость. Однако теперь она не может нормально общаться с мужчинами.

Об этом пишет издание Daily Star.

Актриса сериалов "Отчаянные домохозяйки" и "Менталист" в течение 10 лет находилась в отношениях с парнем. В то же время она тайно встречалась и с другими мужчинами. При этом, по словам актрисы, страх быть "пойманной" держал ее в напряжении, но все же приносил удовольствие.

"У меня было два парня в течение двух лет. Меня поймали три раза. Я была хорошей лгуньей, поэтому у меня все более-менее получалось скрывать", — сказала Брианна Дэвис.

В каждом новом мужчине женщина искала что-то, что отсутствует в предыдущем: с одним она чувствовала себя в безопасности, с другим — чувствовала сексуальное удовлетворение.

"Я получала эмоциональную безопасность от этого парня, финансовую безопасность — от этого, сексуальную химию чувствовала с этим", — подчеркнула актриса.

Однако в какой-то момент Брианна решила изменить образ жизни и обратилась за помощью к специалисту. Актриса прошла курс "восьмиступенчатой терапии".

"Нет ничего сексуального или возбуждающего в том, чтобы использовать еще кого-то для получения кайфа. Я делала это слишком много раз. Я устала. Я выгорела. Я была несчастна", — отмечала Брианна.

Сейчас она живет с мужем, воспитывает ребенка. Однако после курса лечения не может нормально общаться с противоположным полом: боится флиртовать и не заводит друзей среди мужчин.

Напомним, что в Жмеринке парочка не сдержала страсти среди белого дня. Пара решила заняться любовью на территории бывшего вещевого рынка.

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