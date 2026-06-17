"Я была в а**ре": беженка из Украины откровенно рассказала, с чем столкнулась в Германии

Флаг Германии

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Украинская беженка, находящаяся в Германии, столкнулась с неожиданным проявлением агрессии и жесткими стереотипами со стороны местной жительницы. Обычный разговор с представительницей немецкой социальной сферы превратился в эмоциональный взрыв и поток оскорблений в адрес украинских женщин.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

Украинка поделилась своей историей, отметив, что долгое время не замечала никакого негативного отношения к соотечественникам, пока не заговорила на деликатную тему с женщиной, непосредственно работающей с беженцами разных национальностей.

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«Не буду называть детали во избежание проблем. Это был человек 50+ из социальной сферы. Человек, работающий с беженцами, людьми разных национальностей, и в том числе со мной, украинкой. У нас был разговор, где я сказала, что мне очень нравится, как немки занимаются образованием, стараются быть независимыми. И украинкам есть чему у них поучиться. Наш человек просто взорвался. Похода, это была ее больная тема. У кого что болит, тот о том и говорит. И прорвало», — вспоминает беженец.

По словам Украины, оппонентка начала мгновенно транслировать крайне обидные упреки, которые касались внешнего вида и поведения украинок в эмиграции. Особое раздражение у представительницы Германии вызвало привлекательность наших женщин.

«Она начала описывать украинок как женщин легкого поведения, которые только то и делают, что красятся, носят каблуки. И, внимание, то, что меня шокировало, отнимают немецких мужчин. Это просто цитата. Она сказала, что не понимает, почему немецкие мужчины выбирают украинок. Что такого они у них нашли? Ведь немецкие женщины так прекрасны и прекрасны. И в этот момент я просто выпала», — делится автор рассказа.

Разбитые розовые очки и банальная зависть

Украинка признается, что этот инцидент полностью разрушил ее предыдущие представления о солидарности и взаимоуважении. Однако она считает, что за таким поведением кроется банальное женское неумение конкурировать.

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Я за эти полтора года ни разу не сталкивалась с каким-то негативным отношением к украинцам, поэтому я даже и представления не имела, что немки так нас видят. Что они думают, что нам нужны немецкие мужчины, что мы для них тупые и легкомысленные. ухоженностью, образованием, заботой о семье», — отмечает женщина.

Несмотря на оскорбление, украинка отмечает важность уважения чужих границ и разных культурных взглядов. Наши граждане никогда не позволяют себе критиковать бытовые привычки европейцев, потому требуют аналогичного отношения к себе.

«Каждый имеет право на свое мнение. Если немки считают, что ходить в куртках и шортах без макияжа, с жирными волосами — это глаз, они имеют на это право. Они имеют право на это мнение. Если украинки считают, что без 20-сантиметрового каблука и хайлайтера даже на ушах нельзя выходить из дома — это их право. Но судить людей и называть их такими оскорбительными словами это ненормально», — аргументирует беженка.

Подытоживая разговор, украинка добавила, что ей очень досадно из-за того, как именно воспринимают людей, спасавшихся от ужасов войны.

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«Я просто в шоке, у меня в каком-то плане разбились розовые очки, потому что я думала, что немки относятся к нам с уважением, понимают, через что мы прошли, что мы все убегали от войны, а значит, нас видят просто как пустых кукол, без мозга и амбиций», — сказала она.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинская беженка, более двух лет живущая в Испании, сравнила жизнь на популярном среди украинцев восточном побережье и в Стране Басков. По ее словам, северный регион отличается более высокими зарплатами, лучшей безопасностью, чистотой и более комфортным климатом без летней жары до +40°C.

В то же время, там сложнее найти работу без знания испанского языка, дороже купить жилье, а также значительно меньше украинских магазинов, продуктов и заведений, чем на востоке страны.

Также украинская беженка, проживающая в Германии, рассказала об особенностях переезда и распределения искателей убежища между федеральными землями. По ее словам, многие регионы страны периодически ограничивают прием вновь прибывших из-за перегрузок, поэтому попасть в желаемый город не всегда возможно.

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Она также отметила, что западные земли и крупные города предлагают больше возможностей для трудоустройства, но там труднее найти жилье. Отдельно блоггер предостерегла украинцев, путешествующих с домашними животными, ведь наличие любимца может существенно усложнить поиск жилья в Германии.

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