"Я была в ужасе": американка проснулась и обнаружила дикого зверя в своей кровати

"Я была в ужасе": американка проснулась и обнаружила дикого зверя в своей кровати

Муж забыл закрыть дверь, когда вышел на прогулку с собакой.

Жительница Атланты, штат Джорджия, проснулась и обнаружила в своей постели сервала.

Об этом сообщает CNN.

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Кристин Франк проснулась от того, что кто-то ходил по ее постели. Когда женщина открыла глаза, она увидела перед собой дикое животное ростом 80 сантиметров.

"Он был всего в 15 сантиметрах от меня. Я сразу поняла, что это не просто домашняя кошка. Я была в ужасе", — рассказала Франк.

По мнению американки, зверь мог проникнуть в дом, когда ее муж ушел гулять с собакой и забыл закрыть за собой дверь.

Женщина медленно вышла из комнаты, а ее муж открыл дверь, ведущую из спальни на улицу, чтобы сервал мог покинуть помещение.

Затем они обратились в службу по контролю за животными, которая переадресовала обращение Департаменту природных ресурсов штата.

Сервал — хищник семейства кошачьих, обитающий в Африке. Длина тела составляет 90-135 сантиметров, вес — от восьми до 18 килограммов. Охотятся на небольших антилоп, грызунов, птиц.

Напомним, стадо слонов по неизвестным причинам покинуло природный заповедник в китайской провинции Юньнань. 15 особей преодолели 500 километров, уничтожив 56 гектаров посевов.

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