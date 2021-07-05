"Я была в ужасе": американка проснулась и обнаружила дикого зверя в своей кровати

Муж забыл закрыть дверь, когда вышел на прогулку с собакой.
Жительница Атланты, штат Джорджия, проснулась и обнаружила в своей постели сервала.
Об этом сообщает CNN.
Кристин Франк проснулась от того, что кто-то ходил по ее постели. Когда женщина открыла глаза, она увидела перед собой дикое животное ростом 80 сантиметров.
"Он был всего в 15 сантиметрах от меня. Я сразу поняла, что это не просто домашняя кошка. Я была в ужасе", — рассказала Франк.
По мнению американки, зверь мог проникнуть в дом, когда ее муж ушел гулять с собакой и забыл закрыть за собой дверь.
Женщина медленно вышла из комнаты, а ее муж открыл дверь, ведущую из спальни на улицу, чтобы сервал мог покинуть помещение.
Затем они обратились в службу по контролю за животными, которая переадресовала обращение Департаменту природных ресурсов штата.
Сервал — хищник семейства кошачьих, обитающий в Африке. Длина тела составляет 90-135 сантиметров, вес — от восьми до 18 килограммов. Охотятся на небольших антилоп, грызунов, птиц.
Напомним, стадо слонов по неизвестным причинам покинуло природный заповедник в китайской провинции Юньнань. 15 особей преодолели 500 километров, уничтожив 56 гектаров посевов.