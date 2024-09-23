"Я чувствовала себя добычей": 19-летняя одиночная туристка назвала самую опасную страну Европы

Приятнее всего девушку поразили две страны – это Норвегия и Италия.

В последние годы соло-путешествия стали очень популярными по целому ряду причин – от намерения людей разобраться в своих мыслях и чувствах до желания планировать свой маршрут, исходя исключительно из своих пожеланий. Впрочем, одним из самых серьезных препятствий на пути одиночных туристов становится вопрос безопасности.

19-летняя туристка из США Ив Ковач, совершившая свою первую соло-поездку в Европу вскоре после того, как ей исполнилось 18, рассказала, что наименее безопасно она чувствовала себя в Албании. Об этом девушка сказала в комментарии изданию MailOnline Travel.

"Мужчины! Я чувствовала себя добычей. Даже мужчины, сидевшие с женами, сломали бы себе шеи, чтобы посмотреть на тебя, пока ты идешь по улице", – пожаловалась девушка.

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Ив, которая рассказывает о своих приключениях в Instagram под ником @outdoor.eve с аудиторией более 156 тысяч подписчиков, отправилась в трехмесячное одиночное путешествие по 11 странам Европы с одним лишь рюкзаком, желая доказать себе, что "мир не просто огромен, но и добр" .

"Я была права", – добавила она. Хотя иногда Албания заставляла ее чувствовать себя "мишенью".

"Пока я была там, кто-то трогал мои волосы в супермаркете, и несколько человек меня сфотографировали. Я думаю, что, поскольку я блондинка и невысока с голубыми глазами, я могу быть мишенью", – отметила Ив.

Также девушка осталась немного разочарована Грецией... из-за постельных клопов, которыми буквально кишел ее хостел: "Я решила проблему, поспала в гамаке и уехала на следующее утро".

А вот безопаснее всего путешественница чувствовала себя в Норвегии.

"Норвегия поразила меня тем, насколько безопасно я чувствовала себя. Я сняла замки со своей сумки на второй день. Там не было такого приветливого приема, как в Италии, но было просто общее чувство безопасности и защищенности", – рассказала девушка.

19-летняя туристка из США Ив Ковач/Фото: из соцсетей

К слову, именно Италию Ив назвала своей любимой европейской страной: "Мое любимое место в Европе – побережье Амальфи в Италии! Я нашла там чудесное гостеприимство, серфинг и сельскохозяйственную работу".

Завершив свои путешествия по Европе, молодая путешественница говорит, что каждая страна чему-то ее научила. Теперь она дает советы по безопасности другим путешественникам.

"Мои меры предосторожности – брать с собой замки для сумок, всегда следить за своими вещами и быть внимательной", – резюмировала Ив.

Напомним, бортпроводники дали ряд советов, как сделать авиаперелет максимально комфортным.

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