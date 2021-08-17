"Я даже не осознавала": мама заметила акулу возле сына-серфингиста, просматривая видео

Подросток занимался серфингом возле акулы.

Мама во время отдыха с сыном в Норт-Мертл-Бич, штат Северная Каролина, поймала страшные кадры, когда Итан занимался серфингом, а позади него плавала акула.

Об этом пишет Yahoo.

Кассе Аллен с Теннесси и ее сын Итан были в Норт-Мертл-Бич, где подросток мог попрактиковаться в серфинге. На видео, которое сняла Аллен, видно, как доска для серфинга Итана движется вблизи акулы, прежде чем хищница выскочила из воды. Почти сразу после этого Итан упал в воду.

"Я даже не осознавала, что мы захватили акулу, которая прыгала вверх, сразу после того, как он поднял ноги на доску Я не видел этого, пока [Итан] НЕ прокручивал видео!", — написала Аллен в Facebook .

Женщина рассказала, что хоть они с сыном и видели акул в воде, но никогда не снимали их видео. Мысли пользователей соцсети разделились на тех, кто считал снимок крутым, и те, кто были напуганы через близкое расстояние акулы в Итана. Вот, что пишут люди в видео:

Достаточно крутая фотобомба

Вот почему мы не плаваем и не занимаемся серфингом у пристани

Страшно! Вот почему я остаюсь на пляже

К слову, на видео попала серая короткопёрая акула — вид, который обычно встречается у побережья Южной Каролины. Они вырастают длиной от 6 до 10 футов и весом 120 фунтов, но не считаются угрозой для людей.

Напомним, рейнджер и дайвер Крейг Нисбет, ныряя в воду у берегов шотландского архипелага Сент-Килда, увидел у себя редкую акулу, которая находится под угрозой исчезновения. Хищная рыба проплывала рядом с мужчиной.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку